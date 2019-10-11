«Нова Пошта» за 9 месяцев уплатила 3,1 млрд гривень налогов

Больше 2 млн минимальных пенсий или стипендий, а еще - ремонт 155 км дорог – именно столько можно сделать на 3,1 млрд грн, которые Группа компаний «Нова Пошта» уплатила за январь-сентябрь 2019 года. И это, как сообщает пресс-служба компании в своем релизу - на 30% больше, чем в тот же период 2018-го.

По данным Государственной фискальной службы, компания занимает 23 место в списке крупнейших налогоплательщиков Украины.

«Нова Пошта» - один из крупнейших налогоплательщиков. Мы постоянно инвестируем в развитие не только нашей компании, но и нашей страны», - говорит Александр Бульба, директор компании «Нова Пошта».

«Нова Пошта» активно открывает новые отделения – их уже более 5300, в основном, в небольших городах и селах, строит инновационные терминалы, чтобы быстрее обрабатывать посылки, запускает услугу авиадоставки, чтобы доставлять между востоком и западом Украины еще быстрее.

Все наши нововведения – ради клиентов, и они это ценят. 73 человека из 100 готовы рекомендовать нашу компанию – это отличный показатель индекса лояльности.

С января по сентябрь «Нова Пошта» доставила около 150 млн посылок, грузов и документов для 8 млн клиентов. Из них почти 2 млн - международные отправления.