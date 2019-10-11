Верховной Раде срочно предлагают принять закон о защите прав пострадавших на Донбассе детей

Комитет по вопросам молодежи и спорта поддержал проект постановления о вопросах срочного принятия мер для обеспечения защиты прав и интересов детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, Комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления за основу и в целом, включив в перечень детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, детей участников боевых действий АТО/ООС, поскольку эти дети также пострадали в результате военных действий. По мнению членов комитета, ребенок, каждый день ждет отца или мать с войны, из-за волнения за родных получает психологическую травму.

Проектом Постановления № 2117 предлагается поручить Кабинету министров обеспечить упрощение Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, с целью признания пострадавшими всех детей, которые покинули места своего постоянного проживания из-за конфликта на Востоке Украины, внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о предоставлении дополнительных социальных гарантий.

йТакже документ предусматривает предоставление соответствующего статуса детям, получившим инвалидность вследствие ранений или других повреждений здоровья от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения в результате военных действий и вооруженных конфликтов; детям, получившим ранения или другие повреждения здоровья от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения в результате военных действий и вооруженных конфликтов, но не получившим инвалидность.