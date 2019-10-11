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Торговля с «ЛНР»: Полтавский суд рассмотрит апелляцию «Снэк Экспорт» на решение о финансировании терроризма

Вчера, 12:24 citynews.net.ua | Напечатать

9 декабря в Полтавском апелляционном суде состоится апелляционное рассмотрение уголовного производства по делу по факту пособничества в финансировании терроризма со стороны менеджеров компании «Снэк Экспорт». Об этом УНН сообщили в пресс-службе Полтавского апелляционного суда.

По данным следователей СБУ и суда, ООО «Снэк Экспорт» подписывало «соглашения» с контрагентами на территории, подконтрольной «ЛНР», с целью сбыта снеков. Более того, прокуроры по делу (по факту пособничества терроризму — ред.) предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО «Снэк Экспорт» по вопросам поставок снеков в ОРДЛО.

Речь идет о рассмотрении апелляции на решение Заречного райсуда города Сумы от 29 марта 2018 года. Тогда суд вынес обвинительный приговор одному из менеджеров ООО «Снэк Экспорт» Юрию Джабраилову «за пособничество финансированию терроризма».

По данным реестра, Джабраилов были признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма — ред.) и на основании ст. 69 УК Украины назначено ему наказание в виде штрафа в размере 8800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 149 600 грн и «без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискации имущества».

Апелляционное производство по делу было открыто 31 мая 2019 года.

Апелляционное рассмотрение уголовного производства должно было быть 17 сентября, в 14 часов 30 минут, в помещении Полтавского апелляционного суда.

Впрочем, судебное заседание не состоялось, поскольку на него не явился защитник. Рассмотрение дела перенесено на 9 декабря текущего года.

ООО «Снэк Экспорт» принадлежит отцу бывшего радикала и нардепа Сергея Рыбалки и входило в семейную группу компаний по производству и реализации снековой продукции.

По данным следователей СБУ и суда, ООО «Снэк Экспорт» подписывало «соглашения» с контрагентами на территории, подконтрольной «ЛНР», с целью сбыта снеков. Более того, прокуроры по делу (по факту пособничества терроризму — ред.) предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО «Снэк Экспорт» по вопросам поставок снеков в ОРДЛО.


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Торговля с «ЛНР»: Полтавский суд рассмотрит апелляцию «Снэк Экспорт» на решение о финансировании терроризма » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня