В Одессе более 80 украинцев попали в трудовое рабство

Более 80 укранцев соблазнились на обещания бесплатного проживания и питания, а также зарплаты до 4500 грн и стали жертвами современных рабовладельцев под Одессой. Об этом сообщает представительство МОМ в Украине .

В Европейский день борьбы с торговлей людьми, 18 октября, представители Министерства социальной политики, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Международной организации по миграции рассказали подробности недавно раскрытого шокирующего дела на пресс-конференции в Киеве.

В Оксанином* родном селе на юге Украины работы не было. Ей нужны были деньги на операцию на руке, поэтому когда друг рассказал о возможности устроиться на работу в одном из сельскохозяйственных предприятий в Одесской области, она решила воспользоваться предложением, несмотря на плохое состояние здоровья. Оксане пришлось работать в поле и на консервном заводе. Рабочий день начинался в 7 утра и продолжался до позднего вечера. Условия жизни были очень плохими. Питание, которое организовал работодатель, было недостаточным и плохого качества, поэтому у Оксаны начались проблемы с желудком.

За полгода работы Оксана не получила зарплаты: женщина, которая контролировала рабочих, сказала, что все, что они заработали, тратилось на их питание. Рабочие находились под охраной круглосуточно, а тех, кто пытался бежать - ловили и били.

Дело массовой торговли людьми было раскрыто Национальной полицией при содействии Министерства социальной политики. Эксплуатировать безработных людей, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах, преступники начали с 2018 года. Вербовка происходила в Одесской и Днепропетровской областях. Национальная полиция Украина сообщила, что задержаны двое подозреваемых по делу которые вербовали пострадавших и контролировали их работу. Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Продолжается работа по привлечению к уголовной ответственности остальных преступной группировки.

«Министерство социальной политики Украины Национальный координатор противодействия торговли людьми работает над тем, чтобы предоставить пострадавшим официальный статус, оценить их потребности и предоставить им психосоциальную, медицинскую и финансовую помощь в партнерстве с гражданским обществом и международными организациями», - сказал Сергей Нежинский, заместитель Министра социальной политики Украины.

На этой неделе МОМ предоставила продукты питания, предметы гигиены и одежду для 22 человек, пострадавших в деле - тех, кто был завербован в Днепропетровской области и вернулся домой с помощью правительственных органов.

«Принудительный труд в настоящее время является основной формой торговли людьми в Украине. Более 90% пострадавших, которым МОМ помогла течение нескольких последних лет, стали жертвами именно трудовой эксплуатации», - подчеркнул Ан Нгуен, и.о. Главы Представительства МОМ в Украине.

С января по июнь 2019 Представительство МОМ в Украине выявило и оказало помощь 600 пострадавшим от торговли людьми. Почти 70% из них составляют мужчины.

«Правительство и гражданское общество Украины предприняли ряд шагов для развития устойчивой системы борьбы с торговлей людьми. В то же время, поскольку украинцы часто соглашаются на неофициальную занятость и опасную миграцию, а экономическая ситуация создает дополнительные риски, МОМ готова в дальнейшем поддерживать усилия заинтересованных сторон в борьбе с современным рабством и предоставлять немедленную помощь пострадавшим», - сказал Ан Нгуен.