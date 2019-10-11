Лисичанский горсовет продолжает издеваться над 100 тысячами жителей Луганской области

18 октября, ООО «Луганское энергетическое объединение» отключило от поставок электроэнергии в Лисичанске объекты водоканала. Без воды оказались 100 тысяч жителей города и прилегающих к нему поселков.

Несмотря на то, что энергетики предупредили руководство города об отключении за несколько дней, не говоря уже о необходимости ежемесячно оплачивать потребленную электроэнергию, городской совет Лисичанска проявляет активность по оплате только после того, как несколько дней жители города живут без воды.

В результате отключения без электроэнергии остались объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал»: ВНС «Белогоровская», ВНС «Совместная», ВНС «РТИ», ВНС «Привольнянское», ВНС «Малорязанцево», что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск и Приволье.

Без водоснабжения уже четвертый день живут более 100 000 жителей городов, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.

Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП «Лисичанскводоканал» прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия.

Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП «Лисичанскводоканал» совместно с Главным управлением ДСНС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды.

Спасатели продолжают подвозить воду предприятиям, учебным заведениям, лечебным учреждениям городов Лисичанск, Новодружеск и Приволье.