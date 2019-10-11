В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое. Крымское и Орехово

20 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в Крымском, Орехово и Золотое.

В Крымском российские террористы обстреливали украинских военных из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Золотое и Орехово боевики вели обстрел из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

В Донецкой области под обстрелом были позиции в районе населенных пунктов Павлополь, Богдановка, Водяное, Авдеевка, Пески, Новомихайловка и Славное, где террористы вели обстрел из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.