ГБР заявляет о фальсификации голосования при избрании членов Совета общественного контроля

Выявлены обстоятельства, свидетельствующие о возможном массовом организовано голосование при избрании членов Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований в пользу первых 13 кандидатов в рейтинге - по этим данным зарегистрировано уголовное производство. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время общения с кандидатами.

С 15:00 3 октября до 15:00 4 октября состоялось первое интернет-голосование за состав Совета общественного контроля при ГБР. Граждане Украины могли один раз проголосовать за 15 членов Совета из 41 кандидата.

«Перед началом голосования каждый обязательно знакомился с сообщением, что вмешательство в систему голосования может привести к последствиям, предусмотренных статьей 361 Уголовного кодекса. Однако, по предварительному анализу выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о НЕ персональном, а массовом организованном голосовании в пользу первых 13 победителей конкурса», - рассказал Роман Труба.

Признаки возможной организации массового голосования за 13 кандидатов

Выявлены пакеты телефонных номеров, в которых отличаются только последние три цифры. Это около 1100 телефонных номеров, которые использовались только при голосовании за 13 кандидатов, составляет около 30% голосов за каждого из них. Среди голосов за первых по рейтингу 13 кандидатов доля многократных голосований с одного IP-адреса составляет от 70% до 86%, что значительно превышает средний показатель в 10% для других кандидатов; Около 400 (10%) голосов за каждого из 13 кандидатов было получено с «одноразовых» электронных адресов, доменов, зарегистрированных за день до голосования. Большинство из них зарегистрировано в одинаковое время. Голосование 13 кандидатов рейтинга происходило синхронно, без колебаний - одинаковое увеличение голосов в одно время по всем 13 кандидатам. Более того, с 00:00 по 5:10 4 октября продолжается синхронный рост голосов за 13 кандидатов, который прекратился одновременно. Стоит отметить, что с полуночи по всем другим кандидатам голосование почти не происходило.

Директор ГБР Роман Труба подчеркнул, что даже при выявлении возможных правонарушений, он обязан назначить состав РГК. Вместе с тем он призвал победителей написать заявления о невключении их кандидатур в состав Совета для проведения повторного конкурса.