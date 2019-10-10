Раду просят дать согласие на арест депутата Дубневича

Представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича поступили в Регламентный комитет Верховной Рады Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила народный депутат — член комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Оксана Гринчук.

По словам депутата, согласно ч. 1 ст. 220 Регламента Верховной Рады Украины комитет должен определить достаточность, законность и обоснованность представления, законность получения доказательств, указанных в представлении, и установить наличие соответствующих жалоб.

«Подготовку этого вопроса комитет осуществляет в срочном порядке, но в срок не более 20 дней», — отметила Гринчук.

Она также добавила, что в соответствии со ст. 219 Регламента ВРУ глава Верховной Рады предлагает народному депутату Украины, в отношении которого внесено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест, представить в течение пяти дней письменные объяснения комитету, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича.

В ГПУ заявили, что досудебным расследованием НАБУ под процессуальным руководством САП собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.