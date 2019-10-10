В Северодонецке полицейские изъяли у матери двух малолетних детей

К крайней мере северодонецкие полицейские обратились чтобы обезопасить детей от возможных ЧП в условиях полного отсутствия заботы матери - в так называемой семье дети 10, 8 и 4-х лет не только не ходили в школу или детский сад, они спали на полу в комнате без отопления и электроэнергии. Сейчас детям ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.

Учитывая, что о детях мать не заботится, инспекторы ювенальной превенции вместе со Службой по делам детей отвезли младшего ребенка в Лисичанский центра социально-психологической реабилитации детей. Также сейчас готовятся документы на помещение всех трех братьев в Кременскую школу-интернат.