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В Суммах пограничники за взятку штамповали паспорта и подделывали записи в электронной системе

Вчера, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили в пресс-центре ГБР, пограничники наладили механизм получения взяток от иностранных граждан. За деньги правоохранители, используя собственное служебное положение, вносили в паспорта иностранцев фальсифицированные дата-штампы о пересечении государственной границы Украины. С этой целью они подавали недостоверные сведения в интегрированную информационно-телекоммуникационной систему «ГАРТ» о якобы выезде иностранных граждан за пределы государства без фактического пересечения ими границы.

Упомянутая схема работала при посредничестве гражданина Российской Федерации. 17 октября он был задержан после получения 600 долларов США неправомерной выгоды и иностранных паспортов.

 

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся обыски по месту жительства пограничников, посредника, а также на пункте контроля железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.


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