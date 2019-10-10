В Рубежном работает социальная парикмахерская для пенсионеров и инвалидов

Забота о пожилых людей, лиц с инвалидностью, создания удобных условий для получения социальных услуг является одной из составляющих работы КУ «Территориальный центр». Об этом сообщает Рубежанский горсовет.

В Рубежном в отделении организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи работает социальная парикмахерская, в которой предоставляются парикмахерские услуги на бесплатной и платной основе.

Право на бесплатное обслуживание в отделении имеют граждане, которые не способны к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, инвалидностью и не имеют родных, которые должны обеспечить им уход и помощь, или родные являются гражданами пожилого возраста или признаны лицами с инвалидностью в установленном порядке внутренне перемещенные лица.

Платные парикмахерские услуги предоставляются гражданам, пожилого возраста, лицам с инвалидностью, больным, которые не способны к самообслуживанию и имеют родных, которые должны обеспечить им уход и помощь; согласно действующим тарифам.

В случае необходимости услуги парикмахера можно получить дома, если человек передвигается в пределах квартиры и не может посетить территориальный центр самостоятельно.