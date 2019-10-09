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Василий Боднар: Амнистия на Донбассе возможна после выборов и не для всех

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

Участники преступлений на Донбассе могут быть амнистированы только после восстановления суверенитета Украины на оккупированной территории, но это не касается виновных в военных преступлениях. Об этом сообщает корреспондент УП.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил во время часа правительства в Верховной Раде 18 октября, что есть два термина, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания лиц — участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, как это записано в Минских договоренностях. Второе — речь идет об амнистии.

«Во исполнение пункта 6-го Минского протокола от 5 сентября 2014 Верховная Рада проголосовала внесенный президентом Украины соответствующий закон о недопущении преследования и наказания. Но он так и остался в статусе законопроекта, так как не был подписан и передан на подпись президенту», — отметил заместитель министра.

«В статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследования», — подчеркнул Боднар.

Замглавы МИД заявил: «Что касается амнистии необходимо придерживаться следующей позиции: на сегодня Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей».

«Согласно закону о применении амнистии в Украине полное или частичное освобождение от наказания уже признанных виновными в совершении преступлений или в отношении которых идут суды, может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях — то есть после восстановления суверенитета Украины», — сказал Боднар.

«Решение о применении амнистии принимается судом. И, конечно, под амнистию не попадают преступления, является, согласно международному законодательству, преступлениями по геноцида и военными преступления. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского боинга», — подчеркнул он

Сейчас этот вопрос для дискуссии — мы должны его вынести на обсуждение, потому что оно общественное значимое и очень раздражающее для общества. Я имел возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины


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