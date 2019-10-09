Аграрный комитет Рады на тайном заседании поддержал закон о продаже земли

Комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

На тайном заседании 18 октября 2019 года, комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения, поданный народными депутатами Украины Сольским М.Т., Никитиной М.В., Нагаевский А.С., Богданци А.В. , Шол М.В. и другими (№ 2178-10 от 10.10.2019).

Внефракционный депутат-мажоритарщик Оксана Савчук, которая является автором одного из альтернативных законопроектов об обороте земли, заявила, что комитет принял решение за закрытыми дверями без присутствия прессы и нескольких депутатов.

«Авторам альтернативных законопроектов пришло письмо, что их ждали в 14:30. В 8:40 мне позвонили, что комитет состоится в 9:00. Другим авторам звонили за 5 минут до девяти. В 9:00 часов комитет начался, а в 9:08 комитет уже рассмотрел все законопроекты. Мне дали слово, ведь я единственный из авторов, кто успел прийти», — рассказала Савчук.

Также в ходе часа вопросов к правительству депутаты пожаловались профильному министру по поводу того, что утреннее заседание комитета было анонсировано смс-сообщением за 10 минут до начала комитета.