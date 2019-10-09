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Перемирие Зеленского: Российские боевики обстреливают из артиллерии Луганскую и Донецкую области

Сегодня, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли участок разведения сил в Золотое из 120 мм и 82 мм минометов и стрелкового оружия. Также под обстрелом оказался Хутор Вольный, где боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Крымского российские террористы вели огонь из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. 

Попасная и Новозвановка оказались под обстрелом из стрелкового оружия и минометов калибром 82 мм.

В Донецкой области террористы обстреливали Водяное, Новолуганское и Луганское из артиллерии калибром 122 мм и тяжелых минометов.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.


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