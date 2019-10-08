От КПВВ «Станица Луганская» к мосту начал курсировать еще один электромобиль

С сегодняшнего дня на участке длиной 800 метров между мостом через реку Северский Донец и КПВВ «Станица Луганская» начал курсировать еще один электрокар, для улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, проект реализован в сотрудничестве УВКБ ООН со штабом «Пролеска» в Станично-Луганском районе.

Юрий Золкин посетил торжественное открытие на котором присутствовали глава офиса агентства ООН по делам беженцев на востоке Украины Мулусеу Мама, специалист по правовым вопросам полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев Александра Литвиненко, координатор гуманитарной миссии «Пролеска» Евгений Каплин, и координатор штаба «Пролиска» в Станично-Луганском районе Екатерина Артемова. Электрокары предназначены исключительно для отдельных категорий лиц (инвалиды, беременные женщины, женщины с младенцем и т. п.), для других категорий ежедневно и одновременно курсирует 2 социальных автобуса.