В Северодонецке собираются отключить АЗОТ от электроэнергии за долги

Луганское энергетическое объединение за месяц предупреждает северодонецкий «АЗОТ» об отключении электроэнергии.

Как сообщает ЛЭО, энергетики еще в сентябре ими была предложена договоренность по урегулированию ситуации с задолженностью ЗАО «АЗОТ» за потребленную электроэнергию, которая не была принята собственниками предприятия-должника во внимание.

Согласно информации пресс-службы ЛЭО, задолженность крупнейшего химкомбината Луганской области за потребленную электроэнергию на 1 октября составила более 138 миллионов гривень.

Поэтому принято решение с 20 ноября 2019 применить крайние меры — ограничение в потреблении электрической энергии по всем объектам ЗАО «АЗОТ».