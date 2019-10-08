Хозяйственный суд приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций приватбанка

Судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова решила остановить рассмотрение дела о возвращении акций ПриватБанка бывшим собственникам. Об этом сообщил и. о. главы суда Петр Паламарь, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, причина остановки — рассмотрение другого судебного дела в другом украинском суде.

Решение пока не опубликовано. Юристы ПриватБанка готовятся идти в зал суда, поскольку нет официального решения о приостановке.

«Мы неоднократно подавали ходатайства о приостановке дела, поскольку Большая палата Верховного суда должна определить юрисдикцию дела — административная или хозяйственная», — говорит Андрей Пожидаев, представитель ПриватБанка.

Дополнено: Представитель Игоря Коломойского Александр Винниченко подтвердил, что Хозсуд остановил рассмотрение дела.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук сообщил, что основание для приостановки дела — рассмотрение дела о национализации, по которому Окружной админсуд Киева вынес решение в апреле.

По его словам, производство в апелляционном суде еще не открыто.