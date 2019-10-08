» » Хозяйственный суд приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций приватбанка

Хозяйственный суд приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций приватбанка

Сегодня, 12:24 citynews.net.ua | Напечатать

Судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова решила остановить рассмотрение дела о возвращении акций ПриватБанка бывшим собственникам. Об этом сообщил и. о. главы суда Петр Паламарь, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, причина остановки — рассмотрение другого судебного дела в другом украинском суде.

Решение пока не опубликовано. Юристы ПриватБанка готовятся идти в зал суда, поскольку нет официального решения о приостановке.

«Мы неоднократно подавали ходатайства о приостановке дела, поскольку Большая палата Верховного суда должна определить юрисдикцию дела — административная или хозяйственная», — говорит Андрей Пожидаев, представитель ПриватБанка.

Дополнено: Представитель Игоря Коломойского Александр Винниченко подтвердил, что Хозсуд остановил рассмотрение дела.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук сообщил, что основание для приостановки дела — рассмотрение дела о национализации, по которому Окружной админсуд Киева вынес решение в апреле. 

По его словам, производство в апелляционном суде еще не открыто.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:30

От КПВВ «Станица Луганская» к мосту начал курсировать еще один электромобиль

Сегодня, 16:06

В Северодонецке собираются отключить АЗОТ от электроэнергии за долги

Сегодня, 12:24

Хозяйственный суд приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций приватбанка

Сегодня, 12:20

В Луганской области горела АЗС с бензовозом - 2 человека пострадали

Сегодня, 12:14

Верховная Рада приняла закон о вознаграждении обличителям коррупции

Сегодня, 11:43

От нарушителей законодательства в Луганской области бюджет получил 9,2 млн гривень налогов и штрафов

Сегодня, 10:56

Украинские компании подали 8 исков против РФ на 12 млрд долларов

Сегодня, 10:53

Российские спецслужбы пытками и угрозами вербуют заключенных в оккупированной Луганской области

Сегодня, 10:31

Российские террористы обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке

Вчера, 18:55

Кабмин отложил на месяц новые правила въезда-выезда для Луганской и Донецкой областей

Вчера, 17:07

18 октября Лисичанск останется без воды - отключают за долги

Вчера, 15:51

Сумоисты из Луганской области завоевали три медали на чемпионате мира в Японии

Новости Украины:

Сегодня, 11:40

Где можно получить кредит наличными в Одессе?

15-10-2019, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

15-10-2019, 10:24

В Киеве суд окончательно отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

11-10-2019, 11:31

В Запорожье директор интерната продавал воспитанников в трудовое рабство

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:55

На выходных в Киеве перекроют движение в районе Шулявского моста

11-10-2019, 10:50

В Одессе пройдут соревнования по скейтбордингу, самокату и BMX

10-10-2019, 14:14

11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатора

10-10-2019, 09:37

У Одесской полиции забрали дело Сергея Стерненко и передали в СБУ

9-10-2019, 17:44

В Киеве хотят повысить стоимость отопления на 30% с 1 января 2020 года

8-10-2019, 14:01

В Николаевской области при аварии погибли руководители полиции

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Хозяйственный суд приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций приватбанка » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня