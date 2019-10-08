В Луганской области горела АЗС с бензовозом - 2 человека пострадали

В Луганской области 8 бригад спасателей тушили пожар на заправочной станции, где загорелось дизельное топливо.

16 октября в 14 час. 45 мин. в службу спасения поступило сообщение о пожаре на заправочной станции в с. Шапаровка Белокуракинского района.

Прибыв на место пожара, спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что на территории заправочной станции одной из агрофирм во время сливо-наливных работ произошло возгорание дизельного топлива.

По предварительной информации в результате пожара пострадал водитель бензовоза и заправщик. В 16 ч. 27 мин. пожар локализован, а в 16 час. 34 мин. ее полностью ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены 8 единиц пожарной техники и 23 спасателя.