Верховная Рада приняла закон о вознаграждении обличителям коррупции

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1010 о защите обличителей коррупции.

Законопроект предполагает определение правового статуса обличителей коррупции, возможность анонимного сообщения о коррупции, введение для них государственной защиты, в том числе защиты их трудовых прав и освобождение от юридической ответственности, предоставления охраны и психологической помощи в случае необходимости.

Также в законе предусмотрена награда в размере 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления в случаях раскрытия топ-коррупции.