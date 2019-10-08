От нарушителей законодательства в Луганской области бюджет получил 9,2 млн гривень налогов и штрафов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что с начала года специалисты управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения провели 23 плановых и 58 внеплановых проверок рисковых субъектов хозяйствования региона. Почти во всех случаях выявлены нарушения налогового законодательства.

В ведомстве отметили, что по результатам проведенных контрольно-проверочных мероприятий доначислено согласованных налоговых обязательств в размере 7,5 млн гривень.

Иначе говоря, все уличенные схемы уклонения от уплаты налогов указывают, что плановые контрольно-проверочные мероприятия налоговиков направляются только на те предприятия, которые сознательно не платят или платят не в полном объеме платежи в бюджет, используя схемы минимизации или уклонения от налогообложения.