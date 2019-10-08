Украинские компании подали 8 исков против РФ на 12 млрд долларов

Восемь дел по искам украинских компаний на 12 млрд долларов против России в связи с аннексией и оккупацией Крыма приняты к рассмотрению в международных инвестиционных арбитражах.

Об этом сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ — замминистра юстиции Михаил Гальперин.

«На сегодня в активной стадии находятся восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более 12 млрд долларов. Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы», — сказал Гальперин.

Россия не признает законность всех решений арбитражей по искам к России, связанными с оккупированным Крымом, из-за «отсутствия в этих трибуналах юрисдикции на рассмотрение таких споров».