Российские спецслужбы пытками и угрозами вербуют заключенных в оккупированной Луганской области

СБУ сообщила о попытках вербовки ранее судимых граждан Украины со стороны так называемых «МГБ Л/ДНР», которых передают из колоний на временно оккупированных территориях в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, представители так называемых «специальных органов» террористов пытались получить от заключенных письменное согласие на сотрудничество.

По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 ВОТ Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспублики. При этом ему был предоставлен псевдоним, отработаны задачи и каналы конспиративной «связи».

СБУ информирует, что только в 2019 году контрразведка обнаружила одиннадцать завербованных лиц и двадцать осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные мероприятия.

Силовики уверяют, что сейчас проверяется каждый обнаруженный факт возможного привлечения со стороны боевиков, вплоть до вынесения окончательной правовой оценки и наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ предупредила, что за государственную измену граждане будут караться лишением свободы сроком до 15 лет.