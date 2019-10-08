» » Российские спецслужбы пытками и угрозами вербуют заключенных в оккупированной Луганской области

Российские спецслужбы пытками и угрозами вербуют заключенных в оккупированной Луганской области

Сегодня, 10:53 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ сообщила о попытках вербовки ранее судимых граждан Украины со стороны так называемых «МГБ Л/ДНР», которых передают из колоний на временно оккупированных территориях в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, представители так называемых «специальных органов» террористов пытались получить от заключенных письменное согласие на сотрудничество.

По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 ВОТ Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспублики. При этом ему был предоставлен псевдоним, отработаны задачи и каналы конспиративной «связи».

СБУ информирует, что только в 2019 году контрразведка обнаружила одиннадцать завербованных лиц и двадцать осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные мероприятия.

Силовики уверяют, что сейчас проверяется каждый обнаруженный факт возможного привлечения со стороны боевиков, вплоть до вынесения окончательной правовой оценки и наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ предупредила, что за государственную измену граждане будут караться лишением свободы сроком до 15 лет.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:30

От КПВВ «Станица Луганская» к мосту начал курсировать еще один электромобиль

Сегодня, 16:06

В Северодонецке собираются отключить АЗОТ от электроэнергии за долги

Сегодня, 12:24

Хозяйственный суд приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций приватбанка

Сегодня, 12:20

В Луганской области горела АЗС с бензовозом - 2 человека пострадали

Сегодня, 12:14

Верховная Рада приняла закон о вознаграждении обличителям коррупции

Сегодня, 11:43

От нарушителей законодательства в Луганской области бюджет получил 9,2 млн гривень налогов и штрафов

Сегодня, 10:56

Украинские компании подали 8 исков против РФ на 12 млрд долларов

Сегодня, 10:53

Российские спецслужбы пытками и угрозами вербуют заключенных в оккупированной Луганской области

Сегодня, 10:31

Российские террористы обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке

Вчера, 18:55

Кабмин отложил на месяц новые правила въезда-выезда для Луганской и Донецкой областей

Вчера, 17:07

18 октября Лисичанск останется без воды - отключают за долги

Вчера, 15:51

Сумоисты из Луганской области завоевали три медали на чемпионате мира в Японии

Новости Украины:

Сегодня, 11:40

Где можно получить кредит наличными в Одессе?

15-10-2019, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

15-10-2019, 10:24

В Киеве суд окончательно отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

11-10-2019, 11:31

В Запорожье директор интерната продавал воспитанников в трудовое рабство

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:55

На выходных в Киеве перекроют движение в районе Шулявского моста

11-10-2019, 10:50

В Одессе пройдут соревнования по скейтбордингу, самокату и BMX

10-10-2019, 14:14

11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатора

10-10-2019, 09:37

У Одесской полиции забрали дело Сергея Стерненко и передали в СБУ

9-10-2019, 17:44

В Киеве хотят повысить стоимость отопления на 30% с 1 января 2020 года

8-10-2019, 14:01

В Николаевской области при аварии погибли руководители полиции

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Российские спецслужбы пытками и угрозами вербуют заключенных в оккупированной Луганской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня