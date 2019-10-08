Российские террористы обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке

Около 8 утра 16 октября российские террористы обстреляли город Авдеевку в Донецкой области из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм.

Наблюдательным группой «Авдеевка» украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон по факту обстрела города Авдеевки осуществлено фотофиксацию домов 1 и 22 на улице Лесная.

Зафиксировано, что в доме № 1 от разрыва минометных мин калибра 82 мм была повреждена крыша сарая, забор дома и счетчик электроэнергии, а в доме № 22 — крыша гаража, выбиты взрывной волной окна в жилом здании и сараи, а в 30-ти метрах от гаража обнаружено воронку от прилета мины калибра 82 мм.\







