Кабмин отложил на месяц новые правила въезда-выезда для Луганской и Донецкой областей

Правительство приняло решение отложить вступление в силу постановления «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий».

С 29 октября по этому постановлению, должны измениться правила пересечения контрольно пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти, в частности, для детей до 14 лет. По новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь паспорт для выезда за границу.

Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил.

Поэтому, по инициативе Министерства во время заседания Кабинета Министров Украины было принято решение приостановить вступление в силу постановления на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года.