18 октября Лисичанск останется без воды - отключают за долги

18 октября Луганское энергетическое объединение готовится отключить Лисичанский водоканал от электроснабжения.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, 19 октября состоится обесточивание от энергоснабжения Лисичанскводоканала.

Долги предприятия, признанные решением суда, составили уже более 168 млн гривень. 143,3 млн гривень — за активную электроэнергию. 24 млн 837 тыс грн — штрафные санкции.

Это уже не первое отключение городских водников от энергоснабжения из-за долгов. Тем не менее, в повестке очередной сессии Лисичанского городского совета нет вопроса о погашении задолженности коммунальным предприятием «Лисичанскводоканал» долгов перед поставщиками электроэнергии.