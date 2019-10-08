Сумоисты из Луганской области завоевали три медали на чемпионате мира в Японии

Чемпионат мира по сумо среди взрослых и юниоров (II ранг), в котором приняли участие спортсмены из 29 стран, прошел в японском городе Осака с 10 по 14 октября.

В состав сборной Украины вошли два представителя Луганской области: мастер спорта Украины Святослав Семикрас и кандидат в мастера спорта Украины Иван Сорочан.

Среди мужчин Святослав Семикрас (весовая категория 85 кг) завоевал золото в личном первенстве и вместе с Иваном Сорочинским и еще двумя украинскими спортсменами завоевали командную «бронзу» соревнований. Кроме этого, Иван в личном первенстве (абсолютная весовая категория) вошел в пятерку лучших сумоистов, заняв 5 место.

Отметим, что по результатам соревнований украинские сумоисты стали чемпионами в общекомандном зачете.

Спортсмены области благодарят за поддержку тренерам: Любви и Сергею Коробко и Федерации сумо Украины.