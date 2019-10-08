В Луганской области СБУ обнаружила два схрона с оружием боевиков «ЛНР»

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два тайника с оружием и патронами, ранее оборудованных участниками террористической организации «ЛНР».

Из подземного тайника на территории недостроенного санатория в селе Запорожское Старобельсьского района правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 граммов, взрыватель, три гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова. По оперативной информации, указанный арсенал оставил местный житель, который в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Другой схрон обнаружен в селе Райгородка Новоайдарского района. По информации спецслужбы, тайник также устроил участник одного из бандгруппировок так называемой «ЛНР». Во дворе нежилого частного дома злоумышленник спрятал четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запала и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

Оба боевика незаконных вооруженных формирований находятся в розыске.

Мероприятия по выявлению арсеналов оружия проводились совместно с полицией и саперами оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных Сил Украины.