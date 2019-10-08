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Прокуратура передала в суд дело экс-нардепа Колесникова за махинации с недвижимостью в Днепре

Вчера, 14:52 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (народный депутат Украины восьмого созыва) Дмитрия Колесникова за махинации с недвижимостью.

Установлено, что в период с июня-декабря 2012 бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осади» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. Кв

Институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и т.д. и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Оно не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставной капитал хозяйственных организаций; в отношении него не могут совершаться действия, следствием которых может стать отчуждение имущества предприятия.

Но чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, вызвав убытки более чем 16 млн. гривень и подрыв обороноспособности Украины. 


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Прокуратура передала в суд дело экс-нардепа Колесникова за махинации с недвижимостью в Днепре » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня