Шахтеры по всей Украине готовят массовые акции протеста

Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к всеукраинской акции протеста.

Как сообщил председатель НПГУ Михаил Волынец, профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров.

По словам Михаила Волынца, протест зависит не только от членов профсоюзов, но и всех работников отрасли. Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев. Хотелось бы почувствовать ответственную и действенную роль Министерства энергетики и защиты окружающей среды и без проволочек.

«Сейчас же на протяжении длительного времени снова протестуют горняки — сначала в Луганской области, а теперь и на Волыни. В то же время почти 50 суток блокируются вагоны с российским углем во Львовской области», — добавил он.

В прошлом году горнякам пришлось провести серию акций протеста. Тогда после внесения изменений в закон «О Государственном бюджете Украины» еще полтора месяца они ждали средства.

Как мы сообщали ранее. Кабинет министров Украины принял решение о выделении 1 млрд гривень на погажение задолженности по зарплатам, которые на некоторых шахтах не выплачиваются с момента избрания Зеленского президентом Украины. Но решение Кабмина должно быть подтверждено изменениями в бюджет Верховной радой и подписано президентом Зеленским.