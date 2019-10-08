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В Северодонецке прошла традиционная спартакиада в честь пластуна Виктора Гурняка

Вчера, 12:49 citynews.net.ua | Напечатать

12-13 октября в Северодонецке прошла традиционная спартакиада в честь пластуна Виктора Гурняка, организованная Луганским областным центром молодежных инициатив и социальных исследований совместно с ОО «Станиця Сєвєродонецьк Пласту – Національна скаутська організація України» при поддержке Северодонецкого городского совета.

В соревнованиях приняли участие около 40 пластунов из Северодонецка и гости из Краматорска и Святогорска.

Пластуны соревновались в таких видах спорта: волейбол, футбол, стендовое скалолазание, бег 100 м, общая физическая подготовка (отжимания, подтягивания, пресс). Ночевали участники в организованном палаточном лагере. Утром на пластунов ждал квест с ориентировкой на знание истории казачества и спортивные гонки по скалолазанию на искусственном рельефе.

- Приятно, что в области есть такие традиционные, пластунивские соревнования, к которым присоединяются участники разного возраста и из разных областей. Наш центр поддерживает эту добрую традицию. К тому же, это отличный повод для участников найти новых знакомых и почерпнуть для себя полезную информацию, - отметила и.о. директора Луганского областного молодежного центра Галина Посвалюк.

Виктор Гурняк (1987-2014 гг.) - украинский фотокорреспондент, военнослужащий, пластун. Родом из Тернопольской области. Погиб защищая Украину в 2014 году в Луганской области.

  


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