В Луганской области пропал кадет военного лицея. В последний раз подросток сообщил что едет в поезде Попасная-Сватово и исчез.

15 октября несовершеннолетний Григорий Богуш, 2004 г.р. кадет Кременского военного кадетского лицея, вышел из дома, чтобы ехать в лицей.

В кадетский лицей в Кременной не явился, домой не вернулся, на связь не выходит. Его местонахождение в настоящее время не установлено.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня, просим обращаться по телефонам: 066-920-84-57 или 102.