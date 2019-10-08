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СБУ Баканова не видит российских пропагандистов. А террористов?

Вчера, 10:48 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал заявление спикера СБУ о том, что российский пропагандист Корчевников, который вчера приехал в Украину, не имел запрета на въезд.

«Здесь уже пошли первые объяснение: мол, Борис Корчевников не был в списках лиц, кому въезд в Украину был бы запрещен …
А раз его не было в списках на запрет для въезда в Украину, то почему, мол, вы к нам пристали …

Для таких лукавых пресс-секретарей, а еще больше для их начальников, привожу здесь действующую статью из Уголовного кодекса Украины:
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Статья 332-1. Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее

1. Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

{Кодекс дополнен статьей 332-1 в соответствии с Законом № 1207-VII от 15.04.2014; с изменениями, внесенными согласно Закону № 1019-VIII от 18.02.2016}
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Итак, Борис Корчевников незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма. Зафиксировать это преступление для спецслужб не представляло никакого труда.

Если это не было сделано, то это еще один вопрос к спецслужбам.

А если Фиксация совершенного Борисом Корчевниковым преступления была, то почему его не арестовали при въезде и пребывании в Украине?».

Напомним — вчера Ведущий телеканала «Россия-1» и гендиректор российского телеканала «Спас» Борис Корчевников, который внесен в базу «Миротворец», приехал в Киев и заявил, что собирает деньги на восстановление Церкви Агапита Печерского и Луки Крымского УПЦ МП. Видео с обращением он опубликовал на своей странице в Instagram
Комментируя пересечение границы российским пропагандистом, пресс-секретарь СБУ Украины Елена Гитлянская заявила UA:КРИМ, что, вероятно, у Бориса Корчевникова не было запрета въезда в Украину.
«Их тысячи, их сотни. Всех не отследишь. Поэтому мы всегда просим журналистов нам помогать, обращать внимание. Если бы вы нам позвонили до того, как переехал, то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему заранее въезд», — сказала Гитлянская.


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