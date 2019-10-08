Зеленский перед увольнением присвоил звание генерала начальнику своей охраны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника своей охраны Алексея Оцерклевича.

Также в соответствии с указом, на должность начальника Управления государственной охраны Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность Сергея Рудя. Об этом говорится в президентских указах №№ 755, 756 от 16 октября.

Перед увольнением Алексею Оцерклевичу было присвоено звание генерал-майора.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил воинское звание генерал-майора начальнику Управления государственной охраны Украины Алексею Оцерклевичу. Об этом говорится в президентском указе №754/2019 от 16 октября,