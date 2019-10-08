Пока Зеленский рассказывает про мир, на Донбассе снайперы убили 2 украинских военных

15 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы не прекращают ежедневные обстрелы города Золотое, где сегодня боевики открывали огонь из подствольных гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области терроисты обстреляли Спартак из 82 мм минометов, а населенные пункты Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Пищевик, Марьинку и Новолуганское из реактивных гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток, в результате коварных действий снайперов, двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения.