» » В Станице Луганской монтируют бетонные опоры для ремонта моста

В Станице Луганской монтируют бетонные опоры для ремонта моста

Сегодня, 19:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Станице Луганской рабочие начали  отсыпку щебеночного основания для установки железобетонных плит и установили сами плиты, которые будут фундаментом для временной промежуточной опоры пролета восстанавливаемого моста. Об этом сообщает Луганская ОГА.

Тем временем на противоположном берегу реки Северский Донец пять наемников, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, одетые в зеленую форму с надписью «МЧС» на расстоянии 50 метров справа от моста сжигали срезанные деревья и кусты, что является нарушение как законов Украины, так и имитаций законов «ЛНР», которые запрещают сжигать листья и ветки.

  


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 20:37

Пока Зеленский рассказывает про мир, на Донбассе снайперы убили 2 украинских военных

Сегодня, 20:28

В Минске с террористами не удалось договориться о прекращении обстрелов в зоне разведения сил

Сегодня, 19:51

В Станице Луганской монтируют бетонные опоры для ремонта моста

Сегодня, 17:48

В Луганской области на пенсии тратят в 5 раз больше, чем собирают налогов

Сегодня, 17:36

Жителя Кременчуга за сотрудничество с ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы

Сегодня, 14:49

Представитель Украины в Минске прокомментировал разведение сил в Золотое и Петровское

Сегодня, 14:12

Российские террористы планируют штрафовать за отказ воевать с Украиной на 140 тыс рублей

Сегодня, 13:26

Найти работу или подработку? Легко!

Сегодня, 13:07

ПриватБанк сегодня одержал победу в Апелляционном суде Лондона над Коломойским

Сегодня, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

Сегодня, 10:31

В Попасной отметили день защитника Украины

Сегодня, 10:21

В оккупированном Луганске начали запускать отопление

Новости Украины:

Сегодня, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

Сегодня, 10:24

В Киеве суд окончательно отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

11-10-2019, 11:31

В Запорожье директор интерната продавал воспитанников в трудовое рабство

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:55

На выходных в Киеве перекроют движение в районе Шулявского моста

11-10-2019, 10:50

В Одессе пройдут соревнования по скейтбордингу, самокату и BMX

10-10-2019, 14:14

11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатора

10-10-2019, 09:37

У Одесской полиции забрали дело Сергея Стерненко и передали в СБУ

9-10-2019, 17:44

В Киеве хотят повысить стоимость отопления на 30% с 1 января 2020 года

8-10-2019, 14:01

В Николаевской области при аварии погибли руководители полиции

8-10-2019, 12:16

В Одессе неизвестный сообщил о заминированной школе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Станице Луганской монтируют бетонные опоры для ремонта моста » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня