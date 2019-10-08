В Станице Луганской монтируют бетонные опоры для ремонта моста

В Станице Луганской рабочие начали отсыпку щебеночного основания для установки железобетонных плит и установили сами плиты, которые будут фундаментом для временной промежуточной опоры пролета восстанавливаемого моста. Об этом сообщает Луганская ОГА.

Тем временем на противоположном берегу реки Северский Донец пять наемников, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, одетые в зеленую форму с надписью «МЧС» на расстоянии 50 метров справа от моста сжигали срезанные деревья и кусты, что является нарушение как законов Украины, так и имитаций законов «ЛНР», которые запрещают сжигать листья и ветки.