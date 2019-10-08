» » В Луганской области на пенсии тратят в 5 раз больше, чем собирают налогов

В Луганской области на пенсии тратят в 5 раз больше, чем собирают налогов

Сегодня, 17:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области на учете состоит 339 382 пенсионера, на выплату которым за 9 месяцев выделено более 11 млрд гривень. При этом в бюджет собрали всего 1,75 млрд гривень.

15 октября, на брифинге для СМИ в облгосадминистрации начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова рассказала о работе органов ПФУ на Луганщине.

Она сообщила, что план поступлений единого социального взноса выполнен на 101,5% - всего поступило 1 млрд 730 млн гривень. По сравнению с прошлым годом эти показатели увеличились на 259,2 млн гривень. В структуре поступлений в бюджет Фонда ЕСВ составляет около 98%.

Ольга Шарунова отметила, что в соответствии с прошлогодних показателей за январь-сентябрь количество работников в области увеличилось на 3,4 тыс. человек.

Всего же за девять месяцев 2019 года на финансирование пенсий в Луганской области направлено более 11 млрд гривен, что на 1,25 млрд гривень больше прошлогоднего показателя.

Сейчас выплата пенсий в области осуществляется 339 382 пенсионерам в числе которых и 141,6 тысяч внутренне перемещенных лиц - пенсионеров.

Также, по словам Ольги Шаркуновой, в течение 2019 года проведены плановые перерасчеты пенсий, что позволило увеличить выплаты в среднем до 3654,95 гривен.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 20:37

Пока Зеленский рассказывает про мир, на Донбассе снайперы убили 2 украинских военных

Сегодня, 20:28

В Минске с террористами не удалось договориться о прекращении обстрелов в зоне разведения сил

Сегодня, 19:51

В Станице Луганской монтируют бетонные опоры для ремонта моста

Сегодня, 17:48

В Луганской области на пенсии тратят в 5 раз больше, чем собирают налогов

Сегодня, 17:36

Жителя Кременчуга за сотрудничество с ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы

Сегодня, 14:49

Представитель Украины в Минске прокомментировал разведение сил в Золотое и Петровское

Сегодня, 14:12

Российские террористы планируют штрафовать за отказ воевать с Украиной на 140 тыс рублей

Сегодня, 13:26

Найти работу или подработку? Легко!

Сегодня, 13:07

ПриватБанк сегодня одержал победу в Апелляционном суде Лондона над Коломойским

Сегодня, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

Сегодня, 10:31

В Попасной отметили день защитника Украины

Сегодня, 10:21

В оккупированном Луганске начали запускать отопление

Новости Украины:

Сегодня, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

Сегодня, 10:24

В Киеве суд окончательно отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

11-10-2019, 11:31

В Запорожье директор интерната продавал воспитанников в трудовое рабство

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:55

На выходных в Киеве перекроют движение в районе Шулявского моста

11-10-2019, 10:50

В Одессе пройдут соревнования по скейтбордингу, самокату и BMX

10-10-2019, 14:14

11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатора

10-10-2019, 09:37

У Одесской полиции забрали дело Сергея Стерненко и передали в СБУ

9-10-2019, 17:44

В Киеве хотят повысить стоимость отопления на 30% с 1 января 2020 года

8-10-2019, 14:01

В Николаевской области при аварии погибли руководители полиции

8-10-2019, 12:16

В Одессе неизвестный сообщил о заминированной школе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Луганской области на пенсии тратят в 5 раз больше, чем собирают налогов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня