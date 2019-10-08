В Луганской области на пенсии тратят в 5 раз больше, чем собирают налогов

В Луганской области на учете состоит 339 382 пенсионера, на выплату которым за 9 месяцев выделено более 11 млрд гривень. При этом в бюджет собрали всего 1,75 млрд гривень.

15 октября, на брифинге для СМИ в облгосадминистрации начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова рассказала о работе органов ПФУ на Луганщине.

Она сообщила, что план поступлений единого социального взноса выполнен на 101,5% - всего поступило 1 млрд 730 млн гривень. По сравнению с прошлым годом эти показатели увеличились на 259,2 млн гривень. В структуре поступлений в бюджет Фонда ЕСВ составляет около 98%.

Ольга Шарунова отметила, что в соответствии с прошлогодних показателей за январь-сентябрь количество работников в области увеличилось на 3,4 тыс. человек.

Всего же за девять месяцев 2019 года на финансирование пенсий в Луганской области направлено более 11 млрд гривен, что на 1,25 млрд гривень больше прошлогоднего показателя.

Сейчас выплата пенсий в области осуществляется 339 382 пенсионерам в числе которых и 141,6 тысяч внутренне перемещенных лиц - пенсионеров.

Также, по словам Ольги Шаркуновой, в течение 2019 года проведены плановые перерасчеты пенсий, что позволило увеличить выплаты в среднем до 3654,95 гривен.