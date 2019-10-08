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Жителя Кременчуга за сотрудничество с ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы

Сегодня, 17:36 citynews.net.ua | Напечатать

Житель Кременчуга приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Соответствующий приговор приняла коллегия судей Крюковского районного суда Кременчуга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Украины.

В июле 2014 года, отдыхая во временно оккупированном Крыму, житель Полтавщины установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

В течение 2014-2019 годов гражданин Украины передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, «сливал» информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Преступление было задокументировано военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями следственного отдела и оперативниками отдела контрразведки УСБУ в Полтавской области.


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Жителя Кременчуга за сотрудничество с ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня