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Представитель Украины в Минске прокомментировал разведение сил в Золотое и Петровское

Сегодня, 14:49 citynews.net.ua | Напечатать

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Алексей Резникова прокомментировал российские фейки в связи с ситуацией вокруг разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское. Об этом он рассказал в Украинском кризисном медиа-центре.

В последние дни российскими официальными лицами на всех уровнях активно тиражируется искаженная информация о якобы срыве украинской стороной процесса завершения разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, договоренность по которому была достигнута в Минске 1 октября этого года. В связи с этим, украинская сторона заявляет следующее:

Во-первых, договоренности по разведению сил и средств на трех пилотных участках (в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское) были достигнуты украинской и российской сторонами еще 21 сентября 2016, когда в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ ) о разведении сил и средств. Указанное решение стало составной пакета Минских договоренностей.

Во-вторых, согласованный в Минске 1 октября 2019 рабочий план-график выполнения мероприятий на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское никоим образом не отменяет положения Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств от 21.09.2016 года , в частности его пункта 2, который совершенно четко определяет необходимость соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток для каждого из участков разведения как предпосылки для начала процесса разведения.

Указанный пункт Рамочного решения содержит также важную ссылку о том, что семидневный режим тишины на участках разведения должен быть верифицирован (подтвержден) Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине. СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, одобренному всеми государствами-участниками ОБСЕ, уполномочено осуществлять мониторинг и верификацию выполнения Минских договоренностей, в своих ежедневных и еженедельных отчетах начиная с 1 октября 2019 продолжает констатировать продолжающиеся нарушения режима прекращения огня в пределах участков разведения в Золотом и Петровском со стороны незаконных вооруженных формирований.

Таким образом, разведение сил и средств в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины на участках разведения в Золотом и Петровском.

В-третьих, сам процесс разведения сил и средств будет осуществляться «зеркально» и синхронно при мониторинге со стороны СММ ОБСЕ. Одностороннее выполнения украинской стороной Минских договоренностей, в частности Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно.


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