По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на полигонах соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжается подготовка пополнения для очередной ротации российских подразделений на передовых позициях.

В частности, с новобранцами, поверившими пропаганде российских террористов, проводятся показательные занятия и интенсивные агитационно-пропагандистские мероприятия по «привлекательности контрактной службы» в ВС РФ. В то же время российское оккупационное командование усиливает ответственность за «уклонение от исполнения воинской обязанности».

Кроме того, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты умалчивают об изменениях правил призыва на контрактную военную службу. Так, в дальнейшем контрактом предусматривается штраф с наемников в сумме более 140 000 российских рублей в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе или вине.