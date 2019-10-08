Найти работу или подработку? Легко!

Жить, ни в чем себе не отказывая и не влезая в кредиты, можно. Для этого нужно больше работать и получать за свой труд достойное и справедливое вознаграждение. Если заработной платы не хватает, можно найти дополнительную «халтуру» на стороне. Подработка в Северодонецке всегда найдется на сайте Kabanchik.ua – этот сервис специально с такой целью создавался.

Что такое Кабанчик?



Кабанчик – это сервис по заказу услуг для частных лиц. На нем любой зарегистрированный пользователь может оставить заявку на выполнение любой работы: это может быть помощь домашнего мастера («мужа на час»), грузчика, няни или сиделки, строителя. Естественно, за выполнение задачи заказчик платит деньги – и сумма вознаграждения не может быть ниже средней цены за такую работу в Северодонецке.

На «Кабанчике» все задачи разделены на категории. И можно с уверенностью утверждать, что этот сервис позволит найти работу каждому! Есть разделы, для работы в которых требуются специальные навыки и квалификация: ремонт автомобилей и техники, услуги сантехников и электриков, сфера косметологии и здоровья. Среди студентов на Kabanchik.ua огромной популярностью пользуются раздача флаеров, услуги курьеров. Можно работать няней на полный день или иногда присматривать за ребенком, помогать с уборкой квартир. Мамочки в декрете могут работать на дому – ремонтировать и подшивать одежду, работать за компьютером (писать статьи, делать сайты, собирать информацию, заниматься дизайном).

Взаимопомощь – выигрывают все!

Огромное преимущество «Кабанчика» - с ним выигрывают все. Заказчик, которому срочно нужно передать документе, потому что они должны быть подписаны именно сегодня. В Северодонецке услуги курьера найти можно только на Kabanchik.ua! И исполнитель, готовый помочь и быстро отвезти посылку по городу – и заработать на этом такие нужные для бюджета деньги. Первый получает решение проблемы, второй – дополнительный доход. И так со всеми сферами деятельности.

В Северодонецке огромный дефицит швей, мастеров по ремонту техники и авто, строителям и специалистам по ремонту квартир (маляров, штукатуров, укладчиков плитки), столяров и токарей. Если у вас есть грузовое авто или газель, вы будете на расхват – грузоперевозки считаются одной из наиболее востребованных услуг.

Удобно, быстро, просто!

Преимущества сервиса «Кабанчик» для исполнителей - это:

комфорт. Вам не нужно искать клиентов и делать себе рекламу – заказчики будут искать вас и предлагать работу;

экономия времени. На регистрацию уйдет несколько часов (сама регистрация простая и не займет много времени, но есть модерация), на поиск задачи – пару минут!

достойное вознаграждение. На сервисе невозможно установить оплату за услугу, меньшую за среднюю цену такой услуги. Сервис подсказывает заказчикам, сколько это должно стоить.

гарантия оплаты. Договаривайтесь с заказчиком работать по «Безопасной сделке», чтобы не волноваться, заплатят вам или нет;

мгновенная оплата. Вы получаете деньги сразу после того, как выполнили работу;

возможность работать, когда есть желание. Вам не нужно каждый день просыпаться и отправляться трудиться, если нет сил – вы можете брать задачи, когда заблагорассудиться. Раз в месяц или пять в день – сколько бы задач вы не брали, это не влияет на ваш профиль. Поэтому вы легко можете совмещать работу на «Кабанчике» с официальным трудоустройством.

Также обратите внимание на мобильное приложение для смартфонов «Кабанчик». Установите его, и уведомления о новых задачках в интересующих вас категориях будут приходить на ваш телефон. Очень удобно!