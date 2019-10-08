В Попасной отметили день защитника Украины

14 октября в Попасной прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Украины. Как отмечает пресс-служба городского совета, праздник прошел в духе патриотизма, любви к Украине и неистребимой веры в мир на нашей земле

В Попасной жители города почтили светлую память погибших Героев и искренне благодарили украинских воинов за стойкость и патриотизм.

Поздравили своих собратьев заместитель командира батальона Национальной Гвардии имени генерал-майора Сергея Кульчицкого Владимир Пастушок и представитель группы гражданско-военного сотрудничества Максим Цвиль.

Также свои творческие поздравления присутствующим подарили военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятным знакам погибшим военнослужащим.