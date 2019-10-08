Сборная Украины по футболу досрочно завоевала путевку в финал Евро-2020

Сборная Украины по футболу досрочно завоевала путевку в финал Евро-2020Сегодня, 09:49
Сборная Украины досрочно выиграла путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года.
В отборочном матче 7 тура Евро-2020 сборная Украины со счетом 2: 1 победила Португалию и, заняв первое место в группе "В", досрочно вышла в финал.
По итогам 7 туров сборная Украины в своей группе набрала 19 очков. Ее главный соперник и фаворит группы Португалия - 11 очков и на третьем месте - сборная Сербии с 10 очками. Соперникам Украины осталось сыграть по два матча.
Заключительный матч группового турнира сборная Украины проведет против сборной Сербии на выезде.
Турнирная таблица группы В отборочного тура на Евро-2020
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Украина
|
7
|
6
|
1
|
0
|
15—2
|
19
|
2.
|
Португалия
|
6
|
3
|
2
|
1
|
14—6
|
11
|
3.
|
Сербия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
12—13
|
10
|
4.
|
Люксембург
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5—11
|
4
|
5.
|
Литва
|
7
|
0
|
1
|
6
|
5—19
|
1
Фото: ФФУ, Павел Кубанов