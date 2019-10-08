Сборная Украины по футболу досрочно завоевала путевку в финал Евро-2020

Сборная Украины досрочно выиграла путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В отборочном матче 7 тура Евро-2020 сборная Украины со счетом 2: 1 победила Португалию и, заняв первое место в группе "В", досрочно вышла в финал.

По итогам 7 туров сборная Украины в своей группе набрала 19 очков. Ее главный соперник и фаворит группы Португалия - 11 очков и на третьем месте - сборная Сербии с 10 очками. Соперникам Украины осталось сыграть по два матча.

Заключительный матч группового турнира сборная Украины проведет против сборной Сербии на выезде.

Турнирная таблица группы В отборочного тура на Евро-2020

И В Н П М О 1. Украина 7 6 1 0 15—2 19 2. Португалия 6 3 2 1 14—6 11 3. Сербия 6 3 1 2 12—13 10 4. Люксембург 6 1 1 4 5—11 4 5. Литва 7 0 1 6 5—19 1

Фото: ФФУ, Павел Кубанов



