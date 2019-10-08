Российские террористы продолжают обстрелы в зонах разведения войск

14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Золотого и Крымского. Позиции ВСУ в районе планируемого разведения сил Золотое — Хутор Вольный были обстреляны из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. В районе Крымского российские террористы обстреливали украинских военных из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Донецкой области из минометов калибром 120 мм и 82 мм были обстреляны Водяное, Лебединское и Новолуганское.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил.