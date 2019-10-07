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Синод Элладской православной церкви в Греции признал автокефальную ПЦУ

Сегодня, 12:16 citynews.net.ua | Напечатать

Синод Элладской православной церкви признал автокефалию Православной церкви Украины.

Греческая церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.

Следуя решению синода, состоящего из 80 греческих епископов, архиепископ Греции Иероним ІІ будет теперь упоминать митрополита Киевского и всей Украины Епифания во время служб среди других глав поместных церквей.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима за поддержку украинской церкви.

Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинском и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решением Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными Автокефальными церквями во всех сферах.

Грецию и Украину, два наших народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества. Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными Церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!

Верю, что в скором будущем иметь радость посетить близки моему сердцу Афины и лично передать наши чувства любви и уважения Блаженнейшему Архиепископу Иерониму, братьям иерархам и всей полноте Церкви Греции.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.


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