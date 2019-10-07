Кабмин выделил шахтерам 1 млрд гривень. Осталось подтвердить решение в Раде и у Зеленского

Кабмин принял решение о выделении луганским шахтерам 1 млрд гривень на долги по зарплатам. Об этом сообщиет пресс-служба КМУ.

12 октября на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил изменения в Государственный бюджет на 2019, которыми выделил 1 млрд гривен на выплату заработной платы шахтерам.

Изменения в бюджет будут переданы на рассмотрение Верховной Рады с просьбой как можно быстрее их рассмотреть и поддержать єто решение.

«За последние три месяца я четыре раза обращался в Кабинет Министров Украины и профильного министерства по выплате задолженности по заработной плате шахтерам области. Частичные перерасчеты состоялись в августе, но пока задолженность существует. Вчера эту ситуацию мы обсудили с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржель и представителем Офиса Президента Украины. Эти вопросы вынесены на заседание правительства. Поэтому, ждем положительное для Луганщины решения», - сообщил Виталий Комарницкий.

Об этом председатель облгосадминистрации сообщил шахтерам, 12 октября, посещая ГП «Первомайскуголь» и ОАО «Лисичанскуголь».

Средства в размере около 1 миллиарда гривен, необходимые на заработную плату шахтерам, должны поступить примерно через 10 дней после принятия Правительством и депутататами Верховной Рады Украины.

Кроме того, глава Луганской ОГА пообещал, что по информации профильного министра, через несколько дней на счета ГП «Первомайскуголь» и ОАО «Лисичанскуголь» должны быть перечислены средства от ПАО «Центрэнерго».

В настоящее время долг перед шахтерами «Лисичанскуголь» составляет 156 млн гривен, «Первомайскуголь» - 192 млн гривен.