В Станице Луганской сообщили о минировании автостанции и всех зданий вокруг - КПВВ не работает

КПВВ «Станица Луганская» закрыта на неопределенное время.

Эвакуированы все люди, находившиеся в помещении автостанции, администрации и на прилегающих территориях.

Сегодня, в полицию поступило сообщение о заминировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения администрации в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Луганской области.

Немедленно, для проверки сообщения на места вероятного заминировании прибыли специалисты взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции в Луганской области и спасатели ДСНС.

Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции и бойцы батальона Луганск-1 эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов.

Для координации действий всех служб на место происшествия прибыли руководство ГУНП и Станично-Луганского отдела полиции.