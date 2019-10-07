В Станице Луганской сообщили о минировании автостанции и всех зданий вокруг - КПВВ не работает

В Станице Луганской сообщили о минировании автостанции и всех зданий вокруг - КПВВ не работаетСегодня, 14:22
КПВВ «Станица Луганская» закрыта на неопределенное время.
Эвакуированы все люди, находившиеся в помещении автостанции, администрации и на прилегающих территориях.
Сегодня, в полицию поступило сообщение о заминировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения администрации в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Луганской области.
Немедленно, для проверки сообщения на места вероятного заминировании прибыли специалисты взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции в Луганской области и спасатели ДСНС.
Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции и бойцы батальона Луганск-1 эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов.
Для координации действий всех служб на место происшествия прибыли руководство ГУНП и Станично-Луганского отдела полиции.