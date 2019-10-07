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Министры Зеленского кормят луганских шахтеров «завтраками» вместо зарплаты

Сегодня, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

Состоялась встреча профсоюзных лидеров НПГУ Эдуарда Лисянского, Виктора Видиша, горняков шахт ГП «Первомайскуголь» и ОАО «Лисичанскуголь» с председателем Луганской областной ВЦА Виталием Комарницким. На встрече также прибыл Павел Лисянский, представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей. Господин Комарницкий обещал связаться по телефону с премьер-министром Алексеем Гончаруком и получить ответы на поставленные горняками вопросы.

Председатель Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий встретился с шахтерами ГП «Первомайскуголь» и ОАО «Лисичанскуголь», которые пришли требовать погашения задолженности по заработной плате.

За четыре месяца долги по зарплатам превысили 130 млн гривень.

«Я рассчитывал, что деньги поступят еще на этой неделе. Мы неоднократно обращались к Премьер-министру Украины, Министру энергетики и защиты окружающей среды по проблемам наших угольных предприятий. Вопрос решается, но не так быстро, как хотелось», - обратился Виталий Комарницкий к горнякам.

 

Также глава областной администрации заявил шахтерам, что угледобывающие предприятия Луганщины дотационные: объемы производимой продукции составляют 25 млн гривен в месяц, а только на заработную плату шахтерам нужно 60 млн гривен. Кроме того, есть проблема с реализацией угля.

«В целом на развитие угледобывающих лав нужно 1,5 миллиарда гривень. При таких условиях предприятия выйдут на самоокупаемость. Мы над этим работаем», - отметил он.

Сегодня на складах холдингов накопилось 35 тыс. тонн в «Первомайскуголь» и 25 тыс. тонн в «Лисичанскуголь». Шахтеры настаивают не только на погашении долгов, их волнует будущее отрасли.

Пока шахтеры под зданием администрации ждут ответа на свои вопросы.


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