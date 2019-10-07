10 октября российские террористы 25 раз нарушили режим прекращения огня - погиб украинский военный

10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из стрелкового оружия, РПГ и вооружения БМП.

Также под обстрелом оказался хутор Вольный в районе города Золотое - боевики вели обстрел из стрелкового оружия и автоматического гранатомета.

В районе Попасной и неподалеку села Катериновка боевики вели обстрел из стрелкового оружия.

В Донецкой области российски террористы обстреливали из минометов калибром 82 мм и 120 мм позиции ВСУ в Авдеевке, Водяном и Шумах.

За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.