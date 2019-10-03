За взятку украинские таможенники превращали модную одежду в секонд-хенд

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований расследуют схему незаконного перемещения одежды стоимостью 400 000 долларов США через границу без прохождения необходимого таможенного контроля.

По предварительной информации из стран Европейского Союза в Украинe завозились партии брендовой одежды стоимостью около 400 тыс. lолларов США. Во время их таможенного оформления должностные лица таможни вносили ложные сведения в таможенные декларации. Таким образом новая одежда завозилась на территорию Украины под видом секонд-хенда и попадала на рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей.

В результате работы такой схемы, государство понесло убытки на сумму около одного миллиона гривен с каждой партии товара.

Партии одежды пересекали границу через пункт пропуска только в отдельную смену таможенников.

Сейчас следователи ГБР проводят 40 санкционированных обысков на таможенных постах, отделах таможенного оформления Львовской таможни ДФС, а также по месту жительства должностных лиц и по адресам предприятий-импортеров.