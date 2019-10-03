» » В Луганской области уровень детской смертности превышает 9 случаев на 1000 новорожденных

В Луганской области уровень детской смертности превышает 9 случаев на 1000 новорожденных

Сегодня, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области сохраняется общегосударственная тенденция уменьшения количества родов. «В целом снижение количества родов по области составляет 9%. Это не очень большая цифра, но среди родильных отделений области резко негативная тенденция наблюдается в Старобельске и Сватово. Приятные изменения в Белокуракино - там количество родов увеличилось на 33%», - заявила представитель Департамента здравоохранения облгосадминистрации Инна Сазонова.
Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, одним из основных показателей, характеризующих состояние акушерско-гинекологической службы, является материнская и перинатальная смертность. Эти показатели наиболее типично определяют уровень социально-экономического благосостояния в обществе и репродуктивно-демографический процесс восстановления и сохранения трудовых ресурсов.
По снижению этого показателя и предупреждению случаев перинатальной смертности в области ведется постоянная работа. В частности, корректируется надзор беременных согласно групп риска в лечебно-профилактических учреждениях, проводится консультирование беременных и рожениц, новорожденных в лечебно-профилактических учреждениях области и их транспортировки для дальнейшего лечения  при необходимости.
Кроме того, в Луганской областной клинической больнице работает кабинет пренатальной диагностики, где за 9 месяцев текущего года обследовано 1644 беременных, выявлено 26 врожденных пороков плода. Действует постоянная Координационный совет по вопросам рассмотрения случаев материнской и детской смертности.
«Учитывая особое состояние нашей области, мы имеем много социально-экономических вопросов, влияющих на медицинские аспекты», - добавила Инна Сазонова и сообщила, что уровень детской смертности в области за 9 месяцев 2019 составляет 9,1 случаев на 1000 новорожденных.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:49

За взятку украинские таможенники превращали модную одежду в секонд-хенд

Сегодня, 17:40

В Луганской области уровень детской смертности превышает 9 случаев на 1000 новорожденных

Сегодня, 14:02

Что говорил Зеленский на пресс-марафоне о Донбассе

Сегодня, 10:59

В Луганской области за месяц украли электроэнергии более чем на 260 тысяч гривень

Сегодня, 10:21

МИД Германии не признает российские паспорта у жителей Луганской и Донецкой областей

Сегодня, 09:46

9 октября в ООС - российские террористы обстреливают из артиллерии и минометов

Вчера, 17:49

За пользование недрами в Луганской области заплатили более 268 млн гривень рентной платы

Вчера, 17:41

В Луганской области полиция заблокировала активистов и ветеранов по дороге в Золотое - обновляется

Вчера, 17:25

С апреля 2020 года Нацслужба здоровья будет покрывать расходы на лечение острого мозгового инсульта

Вчера, 13:30

Украина может отгородиться от оккупированного Донбасса в случае провала мирного сценария

Вчера, 11:49

В Горском обнаружили тайник российских террористов с гранатометами и патронами

Вчера, 10:15

Работники шахт «Лисичанскуголь» готовят акции протеста после 15–16 октября

Новости Украины:

Сегодня, 14:14

11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатора

Сегодня, 09:37

У Одесской полиции забрали дело Сергея Стерненко и передали в СБУ

Вчера, 17:44

В Киеве хотят повысить стоимость отопления на 30% с 1 января 2020 года

8-10-2019, 14:01

В Николаевской области при аварии погибли руководители полиции

8-10-2019, 12:16

В Одессе неизвестный сообщил о заминированной школе

7-10-2019, 14:31

Сборная Украины завоевала золото и серебро на Кубке мира по паратриатлону

7-10-2019, 13:44

Житомирский полицейский торговал наркотиками и прекурсорами

7-10-2019, 11:41

В Одессе прошел V международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

4-10-2019, 11:43

В Херсоне начальник обласной ГСЧС обвинен в растрате 235 тысяч гривень

4-10-2019, 10:37

Во Львове упал самолет Ан-12 - 5 погибших и 3 раненых

3-10-2019, 14:39

Одесса приняла участие в международной туристической выставке «IFTM Top Resa» в Париже

3-10-2019, 12:42

Верховная Рада поддержала создание Магистрата в Киеве и возвращение райсоветов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Луганской области уровень детской смертности превышает 9 случаев на 1000 новорожденных » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня