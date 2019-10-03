В Луганской области уровень детской смертности превышает 9 случаев на 1000 новорожденных

В Луганской области сохраняется общегосударственная тенденция уменьшения количества родов. «В целом снижение количества родов по области составляет 9%. Это не очень большая цифра, но среди родильных отделений области резко негативная тенденция наблюдается в Старобельске и Сватово. Приятные изменения в Белокуракино - там количество родов увеличилось на 33%», - заявила представитель Департамента здравоохранения облгосадминистрации Инна Сазонова.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, одним из основных показателей, характеризующих состояние акушерско-гинекологической службы, является материнская и перинатальная смертность. Эти показатели наиболее типично определяют уровень социально-экономического благосостояния в обществе и репродуктивно-демографический процесс восстановления и сохранения трудовых ресурсов.

По снижению этого показателя и предупреждению случаев перинатальной смертности в области ведется постоянная работа. В частности, корректируется надзор беременных согласно групп риска в лечебно-профилактических учреждениях, проводится консультирование беременных и рожениц, новорожденных в лечебно-профилактических учреждениях области и их транспортировки для дальнейшего лечения при необходимости.

Кроме того, в Луганской областной клинической больнице работает кабинет пренатальной диагностики, где за 9 месяцев текущего года обследовано 1644 беременных, выявлено 26 врожденных пороков плода. Действует постоянная Координационный совет по вопросам рассмотрения случаев материнской и детской смертности.

«Учитывая особое состояние нашей области, мы имеем много социально-экономических вопросов, влияющих на медицинские аспекты», - добавила Инна Сазонова и сообщила, что уровень детской смертности в области за 9 месяцев 2019 составляет 9,1 случаев на 1000 новорожденных.